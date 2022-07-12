https://ria.ru/20220712/pensii-1801869694.html

Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 12.07.2022

Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Необходимо повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:22

2022-07-12T10:22

2022-07-12T10:22

общество

россия

партия "справедливая россия - за правду"

пенсии

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие три месяца, соответствующий законопроект направлен в правительство, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Предлагаю проводить индексацию пенсий четыре раза в год. Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он.Он отметил, что от повышения стоимости товаров первой необходимости страдают в первую очередь граждане с низким доходом и пенсионеры. "Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда", - добавил он.По его словам, проводить индексацию пенсий однократно на уровень инфляции предыдущего года неверно. "За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций", - уточнил он.

https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", пенсии, сергей миронов