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Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 12.07.2022
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Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 12.07.2022
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Необходимо повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:22
2022-07-12T10:22
общество
россия
партия "справедливая россия - за правду"
пенсии
сергей миронов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие три месяца, соответствующий законопроект направлен в правительство, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Предлагаю проводить индексацию пенсий четыре раза в год. Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он.Он отметил, что от повышения стоимости товаров первой необходимости страдают в первую очередь граждане с низким доходом и пенсионеры. "Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда", - добавил он.По его словам, проводить индексацию пенсий однократно на уровень инфляции предыдущего года неверно. "За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций", - уточнил он.
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общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", пенсии, сергей миронов
10:22 12.07.2022
 
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Лидер эсеров Миронов предложил правительству индексировать пенсии четыре раза в год

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к данной пенсии ежеквартально, в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущие три месяца, соответствующий законопроект направлен в правительство, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Предлагаю проводить индексацию пенсий четыре раза в год. Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он.
Он отметил, что от повышения стоимости товаров первой необходимости страдают в первую очередь граждане с низким доходом и пенсионеры. "Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда", - добавил он.
По его словам, проводить индексацию пенсий однократно на уровень инфляции предыдущего года неверно. "За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций", - уточнил он.
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