https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:21
2022-07-12T11:21
2022-07-12T12:08
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Пациент <...> в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни", — говорится в пресс-релизе.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай этой инфекции подтвержден у человека, вернувшегося из Европы. Болезнь, как утверждается, протекает в легкой форме. Заболевшего изолировали в медорганизации.Как заявили в ведомстве, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".Там также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
https://ria.ru/20220704/rebenok-1800203443.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество, оспа обезьян
11:21 12.07.2022 (обновлено: 12:08 12.07.2022)
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Минздрав: первый случай оспы обезьян в России выявили в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
"Пациент <...> в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни", — говорится в пресс-релизе.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай этой инфекции подтвержден у человека, вернувшегося из Европы. Болезнь, как утверждается, протекает в легкой форме. Заболевшего изолировали в медорганизации.
Как заявили в ведомстве, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".
Там также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.