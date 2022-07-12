https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html

Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян

Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян

Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:21

2022-07-12T11:21

2022-07-12T12:08

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Пациент <...> в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни", — говорится в пресс-релизе.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай этой инфекции подтвержден у человека, вернувшегося из Европы. Болезнь, как утверждается, протекает в легкой форме. Заболевшего изолировали в медорганизации.Как заявили в ведомстве, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".Там также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.

https://ria.ru/20220704/rebenok-1800203443.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество, оспа обезьян