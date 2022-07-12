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Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:21
2022-07-12T12:08
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Пациент &lt;...&gt; в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни", — говорится в пресс-релизе.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай этой инфекции подтвержден у человека, вернувшегося из Европы. Болезнь, как утверждается, протекает в легкой форме. Заболевшего изолировали в медорганизации.Как заявили в ведомстве, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".Там также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
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россия
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество, оспа обезьян
11:21 12.07.2022 (обновлено: 12:08 12.07.2022)
 
Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян

Минздрав: первый случай оспы обезьян в России выявили в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пациент с первым в России выявленным случаем оспы обезьян находится в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
"Пациент <...> в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни", — говорится в пресс-релизе.
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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай этой инфекции подтвержден у человека, вернувшегося из Европы. Болезнь, как утверждается, протекает в легкой форме. Заболевшего изолировали в медорганизации.
Как заявили в ведомстве, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".
Там также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
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