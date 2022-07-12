https://ria.ru/20220712/parizh-1801988992.html
В Париже микроавтобус врезался в магазин
В Париже микроавтобус врезался в магазин - РИА Новости, 12.07.2022
В Париже микроавтобус врезался в магазин
Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже, двое пострадавших доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщило во вторник интернет-издание... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:12
2022-07-12T16:12
2022-07-12T16:14
в мире
париж
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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже, двое пострадавших доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщило во вторник интернет-издание Actu17, посвященное криминальной хронике.Инцидент произошел около 13 часов по местному времени (14:00 мск) на юге города, в результате пострадали по меньшей мере семь человек, двое из них доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, отмечает издание.Наиболее вероятной причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством, обстоятельства происшествия выясняются, говорится в статье.Транспортное средство представляет собой один из микроавтобусов, задействованных на линиях общественного транспорта La Traverse, которые обслуживают некоторые кварталы Парижа, пишет Actu17.На месте аварии установлен периметр безопасности, идет осмотр места происшествия. На своей страничке в Twitter полиция попросила жителей избегать места, где произошла авария.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
16:12 12.07.2022 (обновлено: 16:14 12.07.2022)
В Париже микроавтобус врезался в магазин
В Париже микроавтобус врезался в магазин, двое пострадавших в тяжелом состоянии
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости.
Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже, двое пострадавших доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщило
во вторник интернет-издание Actu17, посвященное криминальной хронике.
Инцидент произошел около 13 часов по местному времени (14:00 мск) на юге города, в результате пострадали по меньшей мере семь человек, двое из них доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, отмечает издание.
Наиболее вероятной причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством, обстоятельства происшествия выясняются, говорится в статье.
Транспортное средство представляет собой один из микроавтобусов, задействованных на линиях общественного транспорта La Traverse, которые обслуживают некоторые кварталы Парижа
, пишет Actu17.
На месте аварии установлен периметр безопасности, идет осмотр места происшествия. На своей страничке в Twitter полиция попросила жителей избегать места, где произошла авария.