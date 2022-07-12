https://ria.ru/20220712/pamyatnik-1801943086.html

Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе

Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе - РИА Новости, 12.07.2022

Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:42

2022-07-12T14:42

2022-07-12T16:45

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.Петиция на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована 20 мая, она набрала более 25 тысяч голосов."Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре. <…> Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", — говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.По мнению автора петиции, установка памятника Херрингтону даст "четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество", появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом.Херрингтон — американский актер, более известный по съемкам в порнофильмах. Умер в 2018 году в ДТП.

https://ria.ru/20220618/pamyatnik-1796490845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесса