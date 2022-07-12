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Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе - РИА Новости, 12.07.2022
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Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе
Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе - РИА Новости, 12.07.2022
Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе
Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:42
2022-07-12T16:45
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.Петиция на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована 20 мая, она набрала более 25 тысяч голосов."Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре. &lt;…&gt; Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", — говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.По мнению автора петиции, установка памятника Херрингтону даст "четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество", появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом.Херрингтон — американский актер, более известный по съемкам в порнофильмах. Умер в 2018 году в ДТП.
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в мире, украина, одесса
14:42 12.07.2022 (обновлено: 16:45 12.07.2022)
 
Зеленский рассмотрит петицию об установке памятника порноактеру в Одессе

Зеленский подумает о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера

CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatПамятник Екатерине II в Одессе
Памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Памятник Екатерине II в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
Петиция на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована 20 мая, она набрала более 25 тысяч голосов.
"Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре. <…> Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", — говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
По мнению автора петиции, установка памятника Херрингтону даст "четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество", появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом.
Херрингтон — американский актер, более известный по съемкам в порнофильмах. Умер в 2018 году в ДТП.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
 
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