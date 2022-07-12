В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах
Песков о региональных добровольческих отрядах: инициатива заслуживает самой высокой оценки
Прохожие на Васильевском спуске в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей, которая заслуживает самой высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине. В интервью "Комсомольском правде" он также отметил, что будет сопровождать добровольцев.
"Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, все же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор все же останется руководить регионом. Это также очень важно. Тем более что регион важный, большой. А так, конечно, относимся с уважением и очень положительно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу Кожемяко, будет ли она распространена на всю страну.
Также накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе формулируется батальон материально-технического обеспечения "Сейм" для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине. В администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.