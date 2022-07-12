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В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/otryady-1801906111.html
В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах
В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах
В ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей, которая заслуживает самой высокой оценки, заявил... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:36
2022-07-12T12:36
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
в мире
общество
донбасс
курская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей, которая заслуживает самой высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине. В интервью "Комсомольском правде" он также отметил, что будет сопровождать добровольцев."Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, все же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор все же останется руководить регионом. Это также очень важно. Тем более что регион важный, большой. А так, конечно, относимся с уважением и очень положительно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу Кожемяко, будет ли она распространена на всю страну.Также накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе формулируется батальон материально-технического обеспечения "Сейм" для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине. В администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786697754.html
https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html
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россия, дмитрий песков, украина, в мире, общество, донбасс, курская область
12:36 12.07.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о региональных добровольческих отрядах

Песков о региональных добровольческих отрядах: инициатива заслуживает самой высокой оценки

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В ситуации с региональными добровольческими отрядами речь идет исключительно об инициативе самих людей, которая заслуживает самой высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине. В интервью "Комсомольском правде" он также отметил, что будет сопровождать добровольцев.
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"Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, все же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор все же останется руководить регионом. Это также очень важно. Тем более что регион важный, большой. А так, конечно, относимся с уважением и очень положительно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу Кожемяко, будет ли она распространена на всю страну.
Также накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе формулируется батальон материально-технического обеспечения "Сейм" для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине. В администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.
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