https://ria.ru/20220712/ostrova-1801972300.html

Турецкие националисты "Серые волки" заявили, что Крит принадлежит Турции

Турецкие националисты "Серые волки" заявили, что Крит принадлежит Турции - РИА Новости, 12.07.2022

Турецкие националисты "Серые волки" заявили, что Крит принадлежит Турции

Организация турецких националистов "Серые волки" вслед за публикацией карты с притязаниями на греческие острова заявила в своем аккаунте в Twitter, что Крит... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:52

2022-07-12T15:52

2022-07-12T15:52

в мире

турция

греция

"серые волки"

крит (остров)

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АФИНЫ, 11 июл – РИА Новости. Организация турецких националистов "Серые волки" вслед за публикацией карты с притязаниями на греческие острова заявила в своем аккаунте в Twitter, что Крит является "неотъемлемой частью Турции".Партнер президента Турции по правительственной коалиции, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели в субботу посетил штаб-квартиру "Серых волков" и сфотографировался рядом с картой, на которой половина Эгейского моря и Крит изображены как принадлежащие Турции.Дипломатические источники в Греции осудили демонстрацию Бахчели карты, которая ставит под сомнение суверенитет Греции над островами Эгейского моря и Критом, заявив, что "это часть эскалации экстремальной риторики со стороны Турции". Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ждет от президента Турции Тайипа Эдогана "четкой позиции" в связи с "выходкой младшего партнера по коалиции" и по вопросу, являются ли территориальные притязания на греческие острова официальной политикой Турции."Серые волки" опубликовали восемь твитов на греческом языке, в которых пишут, что на карте определены границы и отмечены острова, "где сотни лет развевался славный турецкий флаг" и которые были "незаконно узурпированы Грецией". Националисты заявляют, что 152 острова не были переданы Греции в соответствии с Лозаннским и Парижским соглашениями."Остров Крит, который был оккупирован Грецией в рамках политики свершившегося факта перед Первой мировой войной и удерживался в плену в границах греческого государства, … является неотъемлемой частью турецкой родины и "Голубой родины". Крит, один из островов, правовой статус которого остается в подвешенном состоянии, является несправедливым приобретением, полученным Грецией в результате создания ситуации де-факто", - заявили националисты."Как сказал наш лидер Бахчели: "Мы еще раз кричим на весь мир, что турецкий народ в силах напомнить греческому государству, как разрушить Афины и как прохладны и глубоки воды Эгейского моря", - говорится в заявлении. По мнению "Серых волков", исторические корни проблемы и нынешняя ситуация де-факто противоречат международному праву.Греческие СМИ расценили как провокационные публикации "Серых волков". При этом греческая пресса отмечает, что турецкое правительство не прокомментировало карту и хранит молчание после обращения Мицотакиса к Эрдогану.В последние месяцы Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, милитаризация островов является нарушением давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения.Плохие отношения Турции и Греции еще больше ухудшились после выступления Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".В одном из выступлений Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".

https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800644827.html

https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html

https://ria.ru/20220704/turtsiya-1799990336.html

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в мире, турция, греция, "серые волки", крит (остров)