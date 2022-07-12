https://ria.ru/20220712/ospa-1802052556.html

В ВОЗ исключили возможность заражения оспой обезьян через пищу

В ВОЗ исключили возможность заражения оспой обезьян через пищу - РИА Новости, 12.07.2022

В ВОЗ исключили возможность заражения оспой обезьян через пищу

Оспа обезьян не передается через пищевые продукты, заявил во вторник руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:21

2022-07-12T18:21

2022-07-12T18:21

в мире

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 12 июл - РИА Новости. Оспа обезьян не передается через пищевые продукты, заявил во вторник руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан."В настоящее время нет абсолютно никаких доказательств того, что обычное потребление нормальной пищи, посещение супермаркета, покупка продуктов питания каким-либо образом связаны с риском заражения оспой обезьян", - сказал Райан на брифинге."Чтобы ваша еда всегда была безопасной, важно следовать инструкциям по приготовлению пищи… правильное приготовление пищи очень и очень важно. В этом контексте оспа обезьян не представляет опасности", - подчеркнул представитель ВОЗ.Он отметил, что подавляющее число заражений в рамках текущей вспышки происходит через половые контакты, одновременно добавив, что ВОЗ будет изучать все возможные способы передачи оспы обезьян.По последним данным, ВОЗ в 63 странах мира зарегистрировано 9,2 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220712/ospa-1802042021.html

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в мире, воз, оспа обезьян