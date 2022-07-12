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Число заражений оспой обезьян в мире превысило девять тысяч

Число заражений оспой обезьян в мире превысило девять тысяч - РИА Новости, 12.07.2022

Число заражений оспой обезьян в мире превысило девять тысяч

Более 9 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 63 странах мира, сообщил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:32

2022-07-12T17:32

2022-07-12T17:32

в мире

здоровье - общество

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 12 июл - РИА Новости. Более 9 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 63 странах мира, сообщил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой", - сказал глава ВОЗ на брифинге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян