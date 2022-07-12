https://ria.ru/20220712/ospa-1801950024.html
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи - РИА Новости, 12.07.2022
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA). РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:05
2022-07-12T15:05
2022-07-12T15:05
в мире
англия
шотландия
уэльс
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).По состоянию на 11 июля было выявлено 183 новых случая, общее число заболеваний составляет 1735 случаев по сравнению с 1552 случаями на 7 июля. Среди них 1660 были выявлены в Англии, 44 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 12 – в Северной Ирландии.В отчёте отмечается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. При этом, согласно доступной информации о поле пациентов, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 10 случаев.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи
UKHSA: число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев, сообщило
во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).
По состоянию на 11 июля было выявлено 183 новых случая, общее число заболеваний составляет 1735 случаев по сравнению с 1552 случаями на 7 июля. Среди них 1660 были выявлены в Англии
, 44 - в Шотландии
, 19 - в Уэльсе
и 12 – в Северной Ирландии
.
В отчёте отмечается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. При этом, согласно доступной информации о поле пациентов, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 10 случаев.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.