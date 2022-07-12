https://ria.ru/20220712/ospa-1801950024.html

Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи

Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи - РИА Новости, 12.07.2022

Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи

Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA). РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:05

2022-07-12T15:05

2022-07-12T15:05

в мире

англия

шотландия

уэльс

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 1,7 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).По состоянию на 11 июля было выявлено 183 новых случая, общее число заболеваний составляет 1735 случаев по сравнению с 1552 случаями на 7 июля. Среди них 1660 были выявлены в Англии, 44 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 12 – в Северной Ирландии.В отчёте отмечается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. При этом, согласно доступной информации о поле пациентов, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 10 случаев.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян