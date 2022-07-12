https://ria.ru/20220712/ospa-1801918131.html

В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян

В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян

Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян в связи с первым выявленным в стране случаем этого заболевания, оно распространяется достаточно медленно, а... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:35

2022-07-12T13:35

2022-07-12T13:35

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян в связи с первым выявленным в стране случаем этого заболевания, оно распространяется достаточно медленно, а профилактикой может стать соблюдение мер предосторожности и гигиенических процедур, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Опасаться не стоит ничего. То, что выявлен один случай - это нормально, рано или поздно он все равно должен быть выявлен в РФ… Один случай на всю страну, может быть, некоторые случаи не зафиксированы, но это смешно, это ни о чем не говорит, болезнь эта распространяется достаточно медленно", - сказал Леонов.По его словам, на данный момент нет причин для введения специальных мер из-за оспы обезьян. Леонов порекомендовал соблюдать социальную дистанцию."Мыть руки, соблюдать гигиенические мероприятия, с незнакомыми людьми особо близко не общаться. Соблюдать дистанцию социальную, мне кажется, это нормально. Я не вижу никаких причин для какой-то паники и беспокойства или каких-то специальных мер в стране", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, что следует делать россиянам, чтобы избежать заражения.

https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html

россия

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, оспа обезьян