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В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян
В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян
Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян в связи с первым выявленным в стране случаем этого заболевания, оно распространяется достаточно медленно, а... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:35
2022-07-12T13:35
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян в связи с первым выявленным в стране случаем этого заболевания, оно распространяется достаточно медленно, а профилактикой может стать соблюдение мер предосторожности и гигиенических процедур, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Опасаться не стоит ничего. То, что выявлен один случай - это нормально, рано или поздно он все равно должен быть выявлен в РФ… Один случай на всю страну, может быть, некоторые случаи не зафиксированы, но это смешно, это ни о чем не говорит, болезнь эта распространяется достаточно медленно", - сказал Леонов.По его словам, на данный момент нет причин для введения специальных мер из-за оспы обезьян. Леонов порекомендовал соблюдать социальную дистанцию."Мыть руки, соблюдать гигиенические мероприятия, с незнакомыми людьми особо близко не общаться. Соблюдать дистанцию социальную, мне кажется, это нормально. Я не вижу никаких причин для какой-то паники и беспокойства или каких-то специальных мер в стране", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, что следует делать россиянам, чтобы избежать заражения.
https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, оспа обезьян
13:35 12.07.2022
 
В Госдуме призвали не опасаться распространения оспы обезьян

Депутат Госдумы Леонов призвал не опасаться распространения оспы обезьян

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян в связи с первым выявленным в стране случаем этого заболевания, оно распространяется достаточно медленно, а профилактикой может стать соблюдение мер предосторожности и гигиенических процедур, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.
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"Опасаться не стоит ничего. То, что выявлен один случай - это нормально, рано или поздно он все равно должен быть выявлен в РФ… Один случай на всю страну, может быть, некоторые случаи не зафиксированы, но это смешно, это ни о чем не говорит, болезнь эта распространяется достаточно медленно", - сказал Леонов.
По его словам, на данный момент нет причин для введения специальных мер из-за оспы обезьян. Леонов порекомендовал соблюдать социальную дистанцию.
"Мыть руки, соблюдать гигиенические мероприятия, с незнакомыми людьми особо близко не общаться. Соблюдать дистанцию социальную, мне кажется, это нормально. Я не вижу никаких причин для какой-то паники и беспокойства или каких-то специальных мер в стране", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, что следует делать россиянам, чтобы избежать заражения.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОспа обезьян
 
 
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