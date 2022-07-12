https://ria.ru/20220712/ospa-1801916569.html

Британские врачи заявили, что вспышка оспы обезьян перерастет в эпидемию

Британские врачи заявили, что вспышка оспы обезьян перерастет в эпидемию - РИА Новости, 12.07.2022

Британские врачи заявили, что вспышка оспы обезьян перерастет в эпидемию

Группа руководителей британских медучреждений и благотворительных организаций предупреждает, что вспышка оспы обезьян в Британии может длиться месяцы и стать... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:27

2022-07-12T13:27

2022-07-12T13:36

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великобритания

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа руководителей британских медучреждений и благотворительных организаций предупреждает, что вспышка оспы обезьян в Британии может длиться месяцы и стать эндемией. Согласно заявлению врачей, с которым ознакомился телеканал Sky News, существует риск превращения вируса в эндемию, если правительство не примет срочные меры."Похоже, что нас ждет вспышка, которая продлится до конца года", - приводит телеканал слова бывшего президента Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктора Джона Максорли.Доктор считает, что стране нужно оперативно обеспечить доступ к большему количеству вакцин и более эффективно их распределять. "Просто неприемлемо наблюдать за тем, как оспа обезьян становится эндемией в сообществе геев, бисексуалов и мужчин, практикующих однополый секс", - добавил Максорли.Британское агентство по здравоохранению в свою очередь заявило Sky News, что у Британии достаточно вакцин, а за промедления с организацией вакцинации ответственность несет Национальная служба здравоохранения.В конце июня сообщалось, что число заражений оспой обезьян в Британии превысило тысячу случаев.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220702/ospa-1799657147.html

https://ria.ru/20220625/ospa-1798156773.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, великобритания, оспа обезьян