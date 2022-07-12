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Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022
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Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России
Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022
Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России
В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:22
2022-07-12T12:22
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
оспа обезьян
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы. Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном усилении мер безопасности в Кремле из-за обнаружения первого случая заражения оспой обезьян в России.Он также отметил, что следить за распространением вируса - прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство."Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было", - добавил Песков.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, оспа обезьян, дмитрий песков
12:22 12.07.2022
 
Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России

Песков посоветовал обратиться в Роспотребнадзор по вопросу случая оспы обезьян в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы. Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном усилении мер безопасности в Кремле из-за обнаружения первого случая заражения оспой обезьян в России.
Он также отметил, что следить за распространением вируса - прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство.
"Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было", - добавил Песков.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:21
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОспа обезьянДмитрий Песков
 
 
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