https://ria.ru/20220712/ospa-1801901405.html

Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России

Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022

Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России

В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:22

2022-07-12T12:22

2022-07-12T12:22

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

оспа обезьян

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы. Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном усилении мер безопасности в Кремле из-за обнаружения первого случая заражения оспой обезьян в России.Он также отметил, что следить за распространением вируса - прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство."Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, оспа обезьян, дмитрий песков