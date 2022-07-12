Песков прокомментировал сообщение о первом случае оспы обезьян в России
Песков посоветовал обратиться в Роспотребнадзор по вопросу случая оспы обезьян в России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы. Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном усилении мер безопасности в Кремле из-за обнаружения первого случая заражения оспой обезьян в России.
Он также отметил, что следить за распространением вируса - прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство.
"Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было", - добавил Песков.