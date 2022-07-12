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Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России
Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:10
2022-07-12T10:10
2022-07-12T10:12
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ведомство сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, круг контактов приехавшего после путешествия по Европе заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением."За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
10:10 12.07.2022 (обновлено: 10:12 12.07.2022)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России
Роспотребнадзор: возможность распространения оспы обезьян в России купирована
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян в России
. По данным Роспотребнадзора
, круг контактов приехавшего после путешествия по Европе
заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением.
"За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.