https://ria.ru/20220712/ospa-1801867563.html

Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России

Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022

Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России

Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:10

2022-07-12T10:10

2022-07-12T10:12

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ведомство сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, круг контактов приехавшего после путешествия по Европе заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением."За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия