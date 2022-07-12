Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/ospa-1801867563.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России - РИА Новости, 12.07.2022
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России
Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:10
2022-07-12T10:12
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_71c7399846b2f21723a02cb8abf87d64.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ведомство сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, круг контактов приехавшего после путешествия по Европе заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением."За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_8984dbf6c04b5f458982fe87975c0755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
10:10 12.07.2022 (обновлено: 10:12 12.07.2022)
 
Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о случае оспы обезьян в России

Роспотребнадзор: возможность распространения оспы обезьян в России купирована

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность распространения оспы обезьян в РФ купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, круг контактов приехавшего после путешествия по Европе заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением.
"За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
Посмотреть
 
Оспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала