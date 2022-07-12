https://ria.ru/20220712/ospa-1801866426.html

В России выявили первый случай оспы обезьян

В России выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

В России выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:57

2022-07-12T09:57

2022-07-12T10:53

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.Как отметили в Роспотребнадзоре, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия