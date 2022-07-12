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В России выявили первый случай оспы обезьян
В России выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В России выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:57
2022-07-12T09:57
2022-07-12T10:53
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.Как отметили в Роспотребнадзоре, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
09:57 12.07.2022 (обновлено: 10:53 12.07.2022)
В России выявили первый случай оспы обезьян
Роспотребнадзор: в России выявили первый завозной случай оспы обезьян