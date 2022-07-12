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В России выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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В России выявили первый случай оспы обезьян
В России выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В России выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:57
2022-07-12T10:53
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.Как отметили в Роспотребнадзоре, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
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оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
09:57 12.07.2022 (обновлено: 10:53 12.07.2022)
 
В России выявили первый случай оспы обезьян

Роспотребнадзор: в России выявили первый завозной случай оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
Как отметили в Роспотребнадзоре, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".
В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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