https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
В США допустили прекращение поставок оружия Украине - РИА Новости, 12.07.2022
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:38
2022-07-12T16:38
2022-07-12T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times.Автор напомнил, что с прошлого лета Вашинтон направил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники.Комментируя эти сведения, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил изданию, что поставки вооружений не являются стратегией и вряд ли помогут переломить ход российской спецоперации."Как это вообще вяжется с планами украинских военных? Какова конечная цель? Каких ждать последствий?" — спросил бывший военный.Он считает, что боеготовность США не снизится из-за поставок оружия Украине, однако указал на "полный слом" системы военного снабжения в постсоветской республике."Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше", — заявил Дэвис.При этом в конгрессе выступают за усиление контроля за военными поставками в страну. В частности, сенатор Джон Кеннеди предложил создать должность генерального инспектора по надзору за финансированием помощи Украине. А его коллега Майк Ли призвал не тратить лишних средств на военные поставки республике на фоне собственных проблем в Америке.В свою очередь, полковник Марк Канчан заявил, что у США и НАТО "безграничные" арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу."Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты — это подорвет народную поддержку", — подытожил Канчан.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html
https://ria.ru/20220711/vsu-1801829158.html
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в мире, украина, сша, нато, джо байден
16:38 12.07.2022 (обновлено: 19:33 12.07.2022)
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
The Washington Times: Украина рискует остаться без оружия из США из-за проблем с контролем
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times
.
Автор напомнил, что с прошлого лета Вашинтон направил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники.
Комментируя эти сведения, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил изданию, что поставки вооружений не являются стратегией и вряд ли помогут переломить ход российской спецоперации.
"Как это вообще вяжется с планами украинских военных? Какова конечная цель? Каких ждать последствий?" — спросил бывший военный.
Он считает, что боеготовность США
не снизится из-за поставок оружия Украине
, однако указал на "полный слом" системы военного снабжения в постсоветской республике.
"Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше", — заявил Дэвис.
При этом в конгрессе выступают за усиление контроля за военными поставками в страну. В частности, сенатор Джон Кеннеди предложил создать должность генерального инспектора по надзору за финансированием помощи Украине. А его коллега Майк Ли призвал не тратить лишних средств на военные поставки республике на фоне собственных проблем в Америке.
В свою очередь, полковник Марк Канчан заявил, что у США и НАТО
"безграничные" арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.
Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе
, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу.
"Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты — это подорвет народную поддержку", — подытожил Канчан.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России.
Президент США Джо Байден
подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.