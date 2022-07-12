https://ria.ru/20220712/opros-1802046884.html

Опрос: большинство американцев не одобряют переизбрание Байдена и Трампа

Опрос: большинство американцев не одобряют переизбрание Байдена и Трампа - РИА Новости, 12.07.2022

Опрос: большинство американцев не одобряют переизбрание Байдена и Трампа

Большинство американских граждан не хотят, чтобы нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:52

2022-07-12T17:52

2022-07-12T17:53

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Большинство американских граждан не хотят, чтобы нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году, свидетельствуют результаты социологического опроса Politico совместно с исследовательской компанией Morning Consult.Так, 64% респондентов высказались против второго срока для Байдена, из которых 46% считают, что ему точно не стоит баллотироваться, а 18% ответили, что возможно не стоит.В то же время, 61% полагают, что Трампу стоит воздержаться от попыток вернуться в Белый дом, из которых 48% точно уверены в этом, а 13% думают, что возможно не следует баллотироваться вновь.Опрос проводился с 8 по 10 июля в США, в нем приняли участие 2005 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 2 процентных пункта.

https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html

сша

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп