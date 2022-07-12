Рейтинг@Mail.ru
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/oon-1802083045.html
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке
Исполняющий обязанности гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил удар по населенному пункту Часов Яр в Донбассе, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:18
2022-07-12T22:18
специальная военная операция на украине
оон
украина
россия
донецк (днр)
войска воздушно-космической обороны
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801862348_0:0:3626:2041_1920x0_80_0_0_42661cb19e8eb643d1cf77befa37938f.jpg
ООН, 12 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил удар по населенному пункту Часов Яр в Донбассе, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Минобороны России 9 июля сообщило, что в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС РФ был уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.При этом Хак не упомянул об ударе по Новой Каховке в Херсонской области. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. По данным областного МВД, за медпомощью после ракетного удара обратились около 190 человек.По словам Хака, по данным гуманитарных структур ООН, только за первые 11 дней июля на территориях, подконтрольных Киеву, "по меньшей мере 135 гражданских лиц, включая шесть детей, были убиты". Как указал Хак, более 200 ранены. "Как сообщает миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, на территориях, неподконтрольных правительству, по меньшей мере 24 гражданских лица убиты, среди них дети. Еще 86 ранены", - отметил он.Как заявил Хак, ООН продолжает призывать стороны конфликта на Украине щадить мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. "Мы также еще раз указываем на необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа во все части страны", - отметил он.В понедельник в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке Хак заявил, что "комментариев по этому конкретному вопросу нет". Тем не менее, по его словам, ООН выступает против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий. Ранее ООН неоднократно игнорировала сообщения о гибели мирных граждан, включая детей, от ударов украинских войск.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html
украина
россия
донецк (днр)
херсонская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801862348_693:0:3424:2048_1920x0_80_0_0_a4d9000aed8bb8cde9f88fc9fa90ad97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, украина, россия, донецк (днр), войска воздушно-космической обороны, в мире, херсонская область , донбасс, ситуация в днр и лнр
22:18 12.07.2022
 
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке

В ООН заявили об отсутствии комментариев по Новой Каховке, но осудили удар по Часову Яру

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил удар по населенному пункту Часов Яр в Донбассе, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"И.о. гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил сегодня смертельное нападение на Часов Яр в Донецкой области вечером 9 июля. Наши гуманитарные коллеги сообщают нам, что городское общежитие подверглось удару, в результате чего погибли по меньшей мере 34 гражданских лица, в том числе ребенок. Еще девять человек госпитализированы", - сказал Хак, не упомянув, какой конкретно источник предоставил такие данные.
Минобороны России 9 июля сообщило, что в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС РФ был уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
При этом Хак не упомянул об ударе по Новой Каховке в Херсонской области. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. По данным областного МВД, за медпомощью после ракетного удара обратились около 190 человек.
По словам Хака, по данным гуманитарных структур ООН, только за первые 11 дней июля на территориях, подконтрольных Киеву, "по меньшей мере 135 гражданских лиц, включая шесть детей, были убиты". Как указал Хак, более 200 ранены. "Как сообщает миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, на территориях, неподконтрольных правительству, по меньшей мере 24 гражданских лица убиты, среди них дети. Еще 86 ранены", - отметил он.
Как заявил Хак, ООН продолжает призывать стороны конфликта на Украине щадить мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. "Мы также еще раз указываем на необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа во все части страны", - отметил он.
В понедельник в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке Хак заявил, что "комментариев по этому конкретному вопросу нет". Тем не менее, по его словам, ООН выступает против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий. Ранее ООН неоднократно игнорировала сообщения о гибели мирных граждан, включая детей, от ударов украинских войск.
Активисты националистической организации Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
21:09
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеООНУкраинаРоссияДонецк (ДНР)Войска воздушно-космической обороныВ миреХерсонская областьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала