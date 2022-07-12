В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке
В ООН заявили об отсутствии комментариев по Новой Каховке, но осудили удар по Часову Яру
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
ООН, 12 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил удар по населенному пункту Часов Яр в Донбассе, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"И.о. гуманитарного координатора по Украине Себастьян Стампа осудил сегодня смертельное нападение на Часов Яр в Донецкой области вечером 9 июля. Наши гуманитарные коллеги сообщают нам, что городское общежитие подверглось удару, в результате чего погибли по меньшей мере 34 гражданских лица, в том числе ребенок. Еще девять человек госпитализированы", - сказал Хак, не упомянув, какой конкретно источник предоставил такие данные.
При этом Хак не упомянул об ударе по Новой Каховке в Херсонской области. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. По данным областного МВД, за медпомощью после ракетного удара обратились около 190 человек.
По словам Хака, по данным гуманитарных структур ООН, только за первые 11 дней июля на территориях, подконтрольных Киеву, "по меньшей мере 135 гражданских лиц, включая шесть детей, были убиты". Как указал Хак, более 200 ранены. "Как сообщает миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, на территориях, неподконтрольных правительству, по меньшей мере 24 гражданских лица убиты, среди них дети. Еще 86 ранены", - отметил он.
Как заявил Хак, ООН продолжает призывать стороны конфликта на Украине щадить мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. "Мы также еще раз указываем на необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа во все части страны", - отметил он.
В понедельник в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке Хак заявил, что "комментариев по этому конкретному вопросу нет". Тем не менее, по его словам, ООН выступает против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий. Ранее ООН неоднократно игнорировала сообщения о гибели мирных граждан, включая детей, от ударов украинских войск.