https://ria.ru/20220712/oon-1801844270.html
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:42
2022-07-12T02:42
2022-07-12T02:42
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по данному населенному пункту, переадресовав вопросы украинским военным.
https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, оон, украина, сша
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Зампредставителя генсека ООН Хак не стал комментировать удар РСЗО HIMARS по Новой Каховке
ООН, 12 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.
"Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий", - сказал Хак РИА Новости, в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов
сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН
Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном
вооружений Киеву
. Пентагон
не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по данному населенному пункту, переадресовав вопросы украинским военным.