Рейтинг@Mail.ru
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/oon-1801844270.html
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:42
2022-07-12T02:42
в мире
россия
оон
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_ec642999344e12292326280d80595bb1.jpg
ООН, 12 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по данному населенному пункту, переадресовав вопросы украинским военным.
https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_401:0:3010:1957_1920x0_80_0_0_73df79455ff7b3f9661f65fee6e27322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, украина, сша
02:42 12.07.2022
 
В ООН не комментируют удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Зампредставителя генсека ООН Хак не стал комментировать удар РСЗО HIMARS по Новой Каховке

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать конкретный удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.
"Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий", - сказал Хак РИА Новости, в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе. При этом, по словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, после украинского удара уничтожены сотни квартир, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать в больницы.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил удар по Новой Каховке и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по данному населенному пункту, переадресовав вопросы украинским военным.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
01:24Специальная военная операция на Украине
Глава ВГА назвал удар по Новой Каховке преступлением против мирных жителей
 
В миреРоссияООНУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала