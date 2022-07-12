https://ria.ru/20220712/odkb-1801880863.html

Некоторые союзники по ОДКБ и СНГ решили выждать, заявил Лукашенко

Некоторые союзники по ОДКБ и СНГ решили выждать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.07.2022

Некоторые союзники по ОДКБ и СНГ решили выждать, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые союзники по ОДКБ и СНГ заняли выжидательную позицию, но политика официального Минска не... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:10

2022-07-12T11:10

2022-07-12T11:10

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые союзники по ОДКБ и СНГ заняли выжидательную позицию, но политика официального Минска не пошатнулась."Массированное давление (со стороны Запада – ред.) привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Его слова приводит во вторник пресс-служба. Глава государства подчеркнул, что предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Белоруссия и Россия.Президент добавил, что на Белоруссию нарастает давление не только в военно-политической, но и в других сферах, прежде всего в экономической и информационной. "Это в очередной раз подтверждает - против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве", - сказал он.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, одкб, снг, россия, александр лукашенко