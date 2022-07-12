https://ria.ru/20220712/obyazatelstva-1801904337.html
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России - РИА Новости, 12.07.2022
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России
Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:32
2022-07-12T12:32
2022-07-12T12:32
экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается работы с теми компаниями, которые уходят – уходят резко, уходят плавно и так далее – то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.Он отметил, что работа по этому вопросу налажена."Правительство как раз весьма плотно держит под контролем (выполнение обязательств компаний перед работниками - ред.), поэтому можно сказать, что там работа налажена", - сказал Песков.На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы."Это вопрос, который нужно адресовать в Госдуму. Законопроект проходил там, и работа ведется там", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/lush-1801877770.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России
Песков: в России следят за выполнением обязательств уходящих компаний перед работниками
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается работы с теми компаниями, которые уходят – уходят резко, уходят плавно и так далее – то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.
Он отметил, что работа по этому вопросу налажена.
"Правительство как раз весьма плотно держит под контролем (выполнение обязательств компаний перед работниками - ред.), поэтому можно сказать, что там работа налажена", - сказал Песков.
На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы
.
"Это вопрос, который нужно адресовать в Госдуму. Законопроект проходил там, и работа ведется там", - сказал Песков.