https://ria.ru/20220712/obyazatelstva-1801904337.html

Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России

Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России - РИА Новости, 12.07.2022

Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России

Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:32

2022-07-12T12:32

2022-07-12T12:32

экономика

россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается работы с теми компаниями, которые уходят – уходят резко, уходят плавно и так далее – то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.Он отметил, что работа по этому вопросу налажена."Правительство как раз весьма плотно держит под контролем (выполнение обязательств компаний перед работниками - ред.), поэтому можно сказать, что там работа налажена", - сказал Песков.На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы."Это вопрос, который нужно адресовать в Госдуму. Законопроект проходил там, и работа ведется там", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/lush-1801877770.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия