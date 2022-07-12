Рейтинг@Mail.ru
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/obyazatelstva-1801904337.html
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России - РИА Новости, 12.07.2022
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России
Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:32
2022-07-12T12:32
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801299447_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_4379fc9ec13301bb58675cd912aca67f.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается работы с теми компаниями, которые уходят – уходят резко, уходят плавно и так далее – то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.Он отметил, что работа по этому вопросу налажена."Правительство как раз весьма плотно держит под контролем (выполнение обязательств компаний перед работниками - ред.), поэтому можно сказать, что там работа налажена", - сказал Песков.На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы."Это вопрос, который нужно адресовать в Госдуму. Законопроект проходил там, и работа ведется там", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/lush-1801877770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801299447_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_3d4be8d007b33651f6f7de7bd730a55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
12:32 12.07.2022
 
Власти следят за выполнением обязательств компаний, уходящих из России

Песков: в России следят за выполнением обязательств уходящих компаний перед работниками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Власти РФ строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, решивших покинуть Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается работы с теми компаниями, которые уходят – уходят резко, уходят плавно и так далее – то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.
Он отметил, что работа по этому вопросу налажена.
"Правительство как раз весьма плотно держит под контролем (выполнение обязательств компаний перед работниками - ред.), поэтому можно сказать, что там работа налажена", - сказал Песков.
Косметическая компания Lush - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:52В России
Lush планирует закрыть бизнес в России, сообщают СМИ
На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы.
"Это вопрос, который нужно адресовать в Госдуму. Законопроект проходил там, и работа ведется там", - сказал Песков.
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала