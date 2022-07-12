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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 15.32 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:13
2022-07-12T16:13
2022-07-12T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.32 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.32 (совпадает с мск) – населённый пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра