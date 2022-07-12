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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в ДНР, сообщило... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:45
2022-07-12T23:45
2022-07-12T23:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 21.55 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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украина, в мире, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки и Гольмовского со стороны украинских войск