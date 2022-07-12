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Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802085091.html
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:54
2022-07-12T23:20
специальная военная операция на украине
брянск
украина
трубчевский район
александр богомаз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка.На территорию поселка в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов. Погибших и пострадавших нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.
брянск
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брянск, украина, трубчевский район, александр богомаз
22:54 12.07.2022 (обновлено: 23:20 12.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва снаряда в Брянской области
Воронка от взрыва снаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Карась
Перейти в фотобанк
Воронка от взрыва снаряда в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка.
На территорию поселка в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов. Погибших и пострадавших нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскУкраинаТрубчевский районАлександр Богомаз
 
 
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