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Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:54

2022-07-12T22:54

2022-07-12T23:20

специальная военная операция на украине

брянск

украина

трубчевский район

александр богомаз

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка.На территорию поселка в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов. Погибших и пострадавших нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.

брянск

украина

трубчевский район

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брянск, украина, трубчевский район, александр богомаз