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Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:54
2022-07-12T22:54
2022-07-12T23:20
специальная военная операция на украине
брянск
украина
трубчевский район
александр богомаз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка.На территорию поселка в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов. Погибших и пострадавших нет, написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.
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брянск, украина, трубчевский район, александр богомаз
22:54 12.07.2022 (обновлено: 23:20 12.07.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ