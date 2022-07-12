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Украинские войска снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска снова обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска в 15.20 мск выпустили по селу Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:00
2022-07-12T16:00
2022-07-12T16:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
горловка
стирол
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.20 мск выпустили по селу Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, украина, горловка, стирол, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Новобахмутовку
ДНР: ВСУ выпустили по Новобахмутовке четыре мины калибра 120 миллиметров