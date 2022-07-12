https://ria.ru/20220712/obstrel-1801945900.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска менее чем за час обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:54
2022-07-12T14:54
2022-07-12T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
рзсо "ураган"
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено две ракеты из РСЗО БМ -27 "Ураган"; 14.10 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.16 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Также под обстрелом оказалось село Михайловка и поселок Ясиноватая. В 13.30 мск было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 122 миллиметра в 14.00 мск, добавили в представительстве ДНР.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
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донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, украина, рзсо "ураган", донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Пантелеймоновки из артиллерии и РСЗО