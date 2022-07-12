https://ria.ru/20220712/obstrel-1801853849.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:27

2022-07-12T08:27

2022-07-12T08:39

в мире

пантелеймоновка (горловский район)

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220712/pentagon-1801842275.html

пантелеймоновка (горловский район)

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пантелеймоновка (горловский район), украина