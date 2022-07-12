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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1801853849.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:27
2022-07-12T08:39
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220712/pentagon-1801842275.html
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, пантелеймоновка (горловский район), украина
08:27 12.07.2022 (обновлено: 08:39 12.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку снарядами "натовского" калибра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив по ним 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПантелеймоновка (Горловский район)Украина
 
 
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