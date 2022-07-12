https://ria.ru/20220712/obstrel-1801842062.html

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:33

2022-07-12T01:33

2022-07-12T01:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801841828.html

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, нато