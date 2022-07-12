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Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1801842062.html
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:33
2022-07-12T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801841828.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, нато
01:33 12.07.2022
 
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Донецку

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 1.10 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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