https://ria.ru/20220712/obstrel-1801840620.html

Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА

Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022

Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:41

2022-07-12T01:41

2022-07-12T01:41

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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими ракетами HIMARS, их намеренно выпустили по центру мирного города.Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, позднее он заявил о десятках раненых, погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи, а сотни человек остались без крова.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, херсонская область