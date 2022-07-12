https://ria.ru/20220712/obstrel-1801840620.html
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА
Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:41
2022-07-12T01:41
2022-07-12T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198946_0:1225:2048:2377_1920x0_80_0_0_e8a4a7c8ba37f774ca0146254fbc8271.jpg
ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими ракетами HIMARS, их намеренно выпустили по центру мирного города.Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, позднее он заявил о десятках раненых, погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи, а сотни человек остались без крова.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198946_0:1394:2048:2930_1920x0_80_0_0_12c1eb8cab790fdf767db344b3c18d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА
Глава ВГА Леонтьев подтвердил, что Новую Каховку обстреляли американскими ракетами HIMARS
ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими ракетами HIMARS, их намеренно выпустили по центру мирного города.
"Это были - по первой информации, завтра специалисты уже уточнят, - но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка", - сказал Леонтьев.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, позднее он заявил о десятках раненых, погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи, а сотни человек остались без крова.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.