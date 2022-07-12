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Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА
Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:41
2022-07-12T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими ракетами HIMARS, их намеренно выпустили по центру мирного города.Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, позднее он заявил о десятках раненых, погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи, а сотни человек остались без крова.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html
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в мире, украина, херсонская область
01:41 12.07.2022
 
Новую Каховку обстреляли ракетами HIMARS, подтвердил глава ВГА

Глава ВГА Леонтьев подтвердил, что Новую Каховку обстреляли американскими ракетами HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области подтвердил РИА Новости, что, по первой информации, город обстреляли американскими ракетами HIMARS, их намеренно выпустили по центру мирного города.
"Это были - по первой информации, завтра специалисты уже уточнят, - но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка", - сказал Леонтьев.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, позднее он заявил о десятках раненых, погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи, а сотни человек остались без крова.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
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