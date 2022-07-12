https://ria.ru/20220712/observatoriya-1801852330.html

Китай запустит собственную космическую солнечную обсерваторию

Китай запустит собственную космическую солнечную обсерваторию - РИА Новости, 12.07.2022

Китай запустит собственную космическую солнечную обсерваторию

Китай в октябре 2022 года запустит свой первый космический аппарат, специально разработанный для исследования происходящих на Солнце процессов, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:11

2022-07-12T08:11

2022-07-12T08:11

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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай в октябре 2022 года запустит свой первый космический аппарат, специально разработанный для исследования происходящих на Солнце процессов, сообщили в обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук.Запуск 888-килограмовой передовой космической солнечной обсерватории (ASO-S) состоится с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, точная дата старта пока неизвестна.Обсерватория, целью которой является изучение формирования и взаимосвязи магнитного поля Солнца, солнечных вспышек и корональных выбросов массы, будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой 720 километров над поверхностью Земли. Проектный срок службы составляет 4 года.Планируется, что после запуска ASO-S удастся детально зафиксировать "солнечный шторм" 25-го цикла солнечной активности. Аппарат сможет генерировать до 500 гигабайт данных в сутки, все собранные им научные данные и программное обеспечение для анализа будут открыты и доступны пользователям по всему миру.Отмечается, что благодаря научным данным, которые удастся собрать при помощи ASO-S, ученые в будущем смогут своевременно прогнозировать возникновение вспышек на Солнце и их влияние на людей.Обсерватория Цзыцзиньшань также обратилась к интернет-пользователям с просьбой придумать китайское название для первой китайской солнечной обсерватории.

https://ria.ru/20220604/kosmos-1793082230.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, китай, ганьсу, земля, в мире