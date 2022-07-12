https://ria.ru/20220712/neft-1802080351.html

В ЛНР рассказали о краже СБУ нефти из нефтепровода на границе с Россией

В ЛНР рассказали о краже СБУ нефти из нефтепровода на границе с Россией - РИА Новости, 12.07.2022

В ЛНР рассказали о краже СБУ нефти из нефтепровода на границе с Россией

Сотрудники Службы безопасности Украины в Меловском районе Луганской области до начала российской специальной военной операции курировали кражу и контрабанду... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:45

2022-07-12T21:45

2022-07-12T22:16

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укртранснафта

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины в Меловском районе Луганской области до начала российской специальной военной операции курировали кражу и контрабанду российской нефти из трансграничного нефтепровода до Лисичанского НПЗ, рассказали во вторник РИА Новости фермеры Луганской Народной Республики."На этом поле было два или три места (врезки в нефтепровод. — Прим. ред.). На соседнем — тоже два-три места. Нефтепровод идет через вот эти два поля и потом к нефтеперекачке. Вырезали кусок трубы, метров десять, дополнительно через поля проложили трубы, техника ходила с водой, видимо, чем они выдавливали нефть", — сообщил местный фермер Сергей.По его словам, в "деловой связке" с сотрудниками СБУ находился и сотрудник местной прокуратуры. По оценке Сергея, всего врезки были осуществлены на участке трансграничного нефтепровода протяженностью почти три километра.Он сообщил, что лично видел около ста автоцистерн для перевозки топлива или нефтепродуктов. "Со стороны нефтеперекачки каждый день выходили на трассу по три-четыре машины, было и пять, и шесть, и восемь. По-разному", — уточнил Сергей.На месте врезок в нефтепровод сейчас — испорченная почва. При раскопке нефтепровода на поверхность были подняты глинистые слои — кукуруза, которую высадил фермер, на этих участках всходит хуже. Кроме того, сама земля под поверхностью также загрязнена разлитой нефтью. Организаторы врезок уверяли Сергея, что все работы согласованы с администрацией, СБУ, а также обещали компенсировать нанесенный ущерб урожаю и почвам, однако потери фермера не были возмещены.Помимо контрабанды нефти, по его словам, сотрудники СБУ региона в связке с местным прокурором незаконно заняли 14 гектаров земли фермера вблизи российско-украинской границы и принудили его собирать урожай — пшеницу, кукурузу, подсолнух — в пользу украинских силовиков.Другой пострадавший от злоупотреблений СБУ — фермер Олег — рассказал, что у него также незаконно было отчуждено 20 гектаров земли, урожай с которой силовики забирали себе. При этом самих фермеров угрозами и принуждением заставляли за свой счет сеять, удобрять, обрабатывать и собирать урожай."В прошлом году в его (сотрудника СБУ Александра Полупаненко. — Прим. ред.) интересах у меня с поля "ушло" 20 гектаров. Фактически получилось так: когда я приехал — земля была обработанная, культивированная. Приехали сеять — и тут как раз землеустроители отрезают и наводят новые границы в интересах его хозяйства", — рассказывает Олег.По оценке фермера, только с одного этого участка можно за раз снять урожая на сумму порядка 35 000 долларов США.Что касается незаконных врезок в нефтепровод, то, по его словам, непосредственно на его участке их не производили, однако приезжали люди, которые представлялись сотрудниками "Укртранснафты", проводили беседы о предстоящих работах вблизи и уверяли, что все работы "согласованы".Фермер добавил, что в его хозяйство также неоднократно приезжали на взвешивание грузовики с крадеными цветными металлами с близлежащей железнодорожной ветки, которая была заброшена украинскими властями с момента объявления Киевом так называемой антитеррористической операции в Донбассе.В настоящий момент правоохранительные органы ЛНР проводят расследование по вскрывшимся фактам.

https://ria.ru/20220606/sud-1793526202.html

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790319580.html

https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

жкх, луганская народная республика, сша, киев, укртранснафта, служба безопасности украины