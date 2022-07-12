https://ria.ru/20220712/neft-1801848930.html

СМИ: в США считают, что цена на нефть может достичь 140 долларов за баррель

СМИ: в США считают, что цена на нефть может достичь 140 долларов за баррель - РИА Новости, 12.07.2022

СМИ: в США считают, что цена на нефть может достичь 140 долларов за баррель

В Соединенных Штатах считают, что стоимость нефти может достичь 140 долларов за баррель, если не будут введены предлагаемые Западом ограничения цен на... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T06:37

2022-07-12T06:37

2022-07-12T06:37

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цены на нефть

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Соединенных Штатах считают, что стоимость нефти может достичь 140 долларов за баррель, если не будут введены предлагаемые Западом ограничения цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в американском министерстве финансов.Страны G7 на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент США Джо Байден.Отмечается, что министр финансов США Джанет Йеллен во вторник обсудит предложения по введению ограничений цен на российскую нефть с министром финансов Японии Сюнъити Судзуки. По заявлению чиновника в американском ведомстве, в Японии выражали озабоченность относительно установления "потолка цен" на слишком низком уровне, однако не выступали против цены в 40-60 долларов за баррель, передает агентство Рейтер.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак не исключал цену на нефть в 150 долларов за баррель к концу года и заявлял, что все зависит от логистики.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

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Максим Горбачев

россия, сша, япония, g7, цены на нефть, в мире