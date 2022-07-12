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МИД Швеции признал решающую роль ядерного оружия в НАТО - РИА Новости, 12.07.2022
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МИД Швеции признал решающую роль ядерного оружия в НАТО
МИД Швеции признал решающую роль ядерного оружия в НАТО - РИА Новости, 12.07.2022
МИД Швеции признал решающую роль ядерного оружия в НАТО
Швеция признаёт "решающую роль ядерного оружия" в рамках подхода НАТО к безопасности, Стокгольм намерен в полной мере участвовать в коллективной обороне... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:10
2022-07-12T15:10
в мире
швеция
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Швеция признаёт "решающую роль ядерного оружия" в рамках подхода НАТО к безопасности, Стокгольм намерен в полной мере участвовать в коллективной обороне альянса, заявила глава шведского МИД Анн Линде в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу."Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза", - приводит телеканал SVT слова главы внешнеполитического ведомства Швеции.В мае в заявлении правящей социал-демократической партии говорилось, что Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
https://ria.ru/20220711/shvetsiya-1801711684.html
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в мире, швеция, нато
15:10 12.07.2022
 
МИД Швеции признал решающую роль ядерного оружия в НАТО

МИД Швеции: Стокгольм принимает подход НАТО к безопасности и обороне

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Швеция признаёт "решающую роль ядерного оружия" в рамках подхода НАТО к безопасности, Стокгольм намерен в полной мере участвовать в коллективной обороне альянса, заявила глава шведского МИД Анн Линде в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
"Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза", - приводит телеканал SVT слова главы внешнеполитического ведомства Швеции.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:21
В Швеции считают вступление страны в НАТО антидемократичным
В мае в заявлении правящей социал-демократической партии говорилось, что Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
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