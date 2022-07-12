https://ria.ru/20220712/nato-1801845548.html

В госдепе заявили, что НАТО "не имеет агрессивных намерений в адрес России"

В госдепе заявили, что НАТО "не имеет агрессивных намерений в адрес России" - РИА Новости, 12.07.2022

В госдепе заявили, что НАТО "не имеет агрессивных намерений в адрес России"

В госдепартаменте США, комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:25

2022-07-12T03:25

2022-07-12T03:25

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. В госдепартаменте США, комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе, заявили РИА Новости, что НАТО, по мнению Вашингтона, агрессивных намерений в отношении Москвы не имеет.Ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.В ООН комментировать новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия признана угрозой альянсу, комментировать не стали, но отметили, что ООН стремится к снижению напряженности в мире.Патрушев же отмечал, США в интересах своего доминирования и удержания военно-политического и экономического превосходства, которое они получили в конце прошлого века, сделали ставку на ослабление и подавление России. По его словам, курс руководства США на развал глобальной архитектуры безопасности и международно-правовой системы, передел энергосырьевых рынков уже привел к росту военно-политической напряженности в мире, кризисным явлениям в глобальной экономике, разрыву устоявшихся торгово-экономических связей и логистических цепочек, созданию угрозы продовольственного кризиса, вызвал значительный рост инфляции, в том числе в самих США.

https://ria.ru/20220712/obstrel-1801842062.html

https://ria.ru/20220711/snimki-1801604289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, нато, в мире