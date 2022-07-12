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В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/nastplenie-1802056980.html
В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению
В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению - РИА Новости, 12.07.2022
В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению
Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной Владимиром Зеленским по освобождению юга страны, ведется работа по раскрытию планов и мест... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:45
2022-07-12T19:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
алексей резников
ирина верещук
херсонская область
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной Владимиром Зеленским по освобождению юга страны, ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных, сообщил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории."Мы не просто готовимся, мы ведём разведку. Наша основная задача - раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем всё силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий", - сказал Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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владимир зеленский, алексей резников, ирина верещук, херсонская область , россия
18:45 12.07.2022 (обновлено: 19:40 12.07.2022)
 
В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению

Замглавы ГУР Минобороны Украины Скибицкий заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной Владимиром Зеленским по освобождению юга страны, ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных, сообщил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
"Мы не просто готовимся, мы ведём разведку. Наша основная задача - раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем всё силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий", - сказал Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 03:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийАлексей РезниковИрина ВерещукХерсонская областьРоссия
 
 
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