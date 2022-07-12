https://ria.ru/20220712/nasa-1802073784.html

НАСА опубликовало первые снимки с космического телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА опубликовало первые снимки с космического телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 12.07.2022

НАСА опубликовало первые снимки с космического телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА опубликовало первую серию из пяти снимков с новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", объявив старт научной миссии космической обсерватории. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:38

2022-07-12T20:38

2022-07-12T20:41

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. НАСА опубликовало первую серию из пяти снимков с новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", объявив старт научной миссии космической обсерватории.“Эти снимки - первая волна полноценных научных снимков и спектров, собранных обсерваторией и официальное начало научной работы телескопа "Уэбб”, - сообщило ведомство. В ходе телевизионной трансляции специалисты НАСА, а также сотрудники миссии из Европы и Канады рассказали о полученных за первые дни работы телескопа материалах.Уже сейчас ученые говорят о том, что телескоп полностью оправдал и даже превосходит их ожидания. С его помощью им удалось получить “самые четкие” до настоящего времени снимки Вселенной. Примером этому стал снимок группы галактик SMACS 0723, расположенных в миллиардах световых лет от Земли. “Тысячи галактик - в том числе самые маленькие, которые когда-либо были видны в инфракрасном свете, видны на снимках Уэбба впервые”, - сообщили в НАСА. “Участок Вселенной (на снимке) сопоставим с размером песчинки на вытянутой руке стоящего на Земле человека”, - описали в НАСА фотографию со множеством мерцающих объектов на черном фоне. В числе опубликованных снимков, группа галактик Квинтет Стефана, которую Уэбб показал ученым в невиданном ранее разрешении. Изображение, состоящее из 150 миллионов пикселей, составлено из почти тысячи отдельных снимков. “Полученная с помощью Уэбб информация дает новые данные о том, как взаимодействие галактик эволюционировало с самых ранних этапов Вселенной”, - заявили в связи с публикацией снимка в НАСА.Снимок планетарной туманности ​​NGC 3132 показывает находящуюся в 2,5 тысяч световых лет звезду, от которой исходят кольца космической пыли и газа. “Уэбб дает астрономам возможность узнать больше о планетарных туманностях, подобных этой - облаках пыли и газа, которые исходят от умирающих звезд”, - пояснили в НАСА.Снимок эмиссионной туманности NGC 3372 показал ученым “невиданные ранее районы рождения звезды” в регионе NGC 3324. “Мы впервые видим новые звезды, которые ранее были совершенно скрыты от нас”, - рассказали в НАСА. Телескоп показал ученым “тысячи” звезд в галактике Млечный путь, о существовании которых они не подозревали ранее, рассказала в ходе презентации НАСА заместитель руководителя миссии Джеймс Уэбб Эмбер Стронг.Еще одно изображение - спектральный анализ атмосферы горячей газовой экзопланеты WASP-96 b, в котором ученые определили наличие водяных паров. Планируется, что новые снимки будут публиковаться НАСА еженедельно и будут доступны всем желающим. Космический телескоп "Джеймс Уэбб", совместный проект США, Канады и ЕС, стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. Он создавался более двадцати лет с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", превысила 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220709/rogozin-1801386599.html

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