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На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/naemnik-1801907315.html
На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников
На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников
Российские войска и силы ДНР и ЛНР за прошедшие три недели уничтожили на Украине почти 400 иностранных наемников, еще 240 боевиков сбежали из страны, сообщили в РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:40
2022-07-12T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска и силы ДНР и ЛНР за прошедшие три недели уничтожили на Украине почти 400 иностранных наемников, еще 240 боевиков сбежали из страны, сообщили в Министерстве обороны."В результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", — рассказали в ведомстве.Там также назвали лживыми заявления Киева о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников: их реальная численность на порядок меньше и неуклонно снижается.В министерстве добавили, что наибольшую часть уничтоженных иностранцев составляют поляки — 166 человек."Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", — рассказали в Минобороны.Ведомство также представило данные об общей численности наемников на Украине — с февраля в страну прибыли 7,1 тысячи иностранцев более чем из 60 государств. Большинство — 1835 — поляки, при этом из них за время боевых действий 544 были уничтожены, 347 покинули страну.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220708/donbass-1801221525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика
12:40 12.07.2022 (обновлено: 15:08 12.07.2022)
 
На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников

Минобороны: на Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска и силы ДНР и ЛНР за прошедшие три недели уничтожили на Украине почти 400 иностранных наемников, еще 240 боевиков сбежали из страны, сообщили в Министерстве обороны.
"В результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", — рассказали в ведомстве.
Там также назвали лживыми заявления Киева о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников: их реальная численность на порядок меньше и неуклонно снижается.
В министерстве добавили, что наибольшую часть уничтоженных иностранцев составляют поляки — 166 человек.
Сотрудник правоохранительных органов ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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"Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", — рассказали в Минобороны.
Ведомство также представило данные об общей численности наемников на Украине — с февраля в страну прибыли 7,1 тысячи иностранцев более чем из 60 государств. Большинство — 1835 — поляки, при этом из них за время боевых действий 544 были уничтожены, 347 покинули страну.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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