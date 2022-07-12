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Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/most-1802080636.html
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР
Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:46
2022-07-12T21:46
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html
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украина
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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:46 12.07.2022
 
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР

Минобороны: неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный мост через реку Северский Донец
Разрушенный мост через реку Северский Донец - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный мост через реку Северский Донец. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.
Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Кадры подготовки к восстановлению моста в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 10:36Специальная военная операция на Украине
В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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