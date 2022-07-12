https://ria.ru/20220712/most-1802080636.html

Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР

Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР

Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:46

2022-07-12T21:46

2022-07-12T21:46

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр