https://ria.ru/20220712/most-1802080636.html
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР
Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:46
2022-07-12T21:46
2022-07-12T21:46
специальная военная операция на украине
россия
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украина
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html
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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские неонацисты заминировали мосты в поселке Николаевка в ДНР
Минобороны: неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке