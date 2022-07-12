https://ria.ru/20220712/moratoriy-1801915804.html
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 12.07.2022
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:23
2022-07-12T13:23
2022-07-12T13:23
здоровье - общество
валерий зорькин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь."Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно... Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь... Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", - сказал Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.Он добавил, что в Совете тоже обсуждалась эта тема некоторое время назад. В ходе дискуссии, по словам главы СПЧ, "абсолютное большинство" членов Совета высказались против идеи возврата практики смертной казни.Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее отмечал, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию. По его словам, "единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции", однако он выразил уверенность в том, "что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении".
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здоровье - общество, валерий зорькин, россия
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что против отмены моратория на смертную казнь
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь.
"Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно... Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь... Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", - сказал Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что в Совете тоже обсуждалась эта тема некоторое время назад. В ходе дискуссии, по словам главы СПЧ, "абсолютное большинство" членов Совета высказались против идеи возврата практики смертной казни.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
ранее отмечал, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию. По его словам, "единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции", однако он выразил уверенность в том, "что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении".