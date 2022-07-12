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Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 12.07.2022
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Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 12.07.2022
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:23
2022-07-12T13:23
здоровье - общество
валерий зорькин
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь."Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно... Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь... Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", - сказал Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.Он добавил, что в Совете тоже обсуждалась эта тема некоторое время назад. В ходе дискуссии, по словам главы СПЧ, "абсолютное большинство" членов Совета высказались против идеи возврата практики смертной казни.Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее отмечал, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию. По его словам, "единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции", однако он выразил уверенность в том, "что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении".
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здоровье - общество, валерий зорькин, россия
13:23 12.07.2022
 
Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что против отмены моратория на смертную казнь

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь.
"Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно... Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь... Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека", - сказал Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что в Совете тоже обсуждалась эта тема некоторое время назад. В ходе дискуссии, по словам главы СПЧ, "абсолютное большинство" членов Совета высказались против идеи возврата практики смертной казни.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее отмечал, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию. По его словам, "единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции", однако он выразил уверенность в том, "что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении".
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