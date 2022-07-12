https://ria.ru/20220712/mishustin-1802065305.html
Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК
Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК - РИА Новости, 12.07.2022
Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК
России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:40
2022-07-12T19:40
2022-07-12T19:40
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые результаты такой работы можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по семенам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна важная задача - это максимальное развитие собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Причем первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами", - сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по направлению "Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)".Среди других ключевых задач, которые стоят перед отраслью, - обеспечение внутреннего российского рынка базовыми продуктами питания. "Такую работу мы ведем в том числе в рамках выполнения Доктрины продовольственной безопасности. Причем по некоторым группам товаров она реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей; это, в первую очередь, зерно, сахар, растительное масло, мясо, рыба, есть продвижение по целому ряду других позиций", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в настоящее время важно, чтобы, несмотря на санкции, от которых пострадали и сельхозпроизводители, набранные темпы не снижались.
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экономика, россия, михаил мишустин
Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК
Премьер Мишустин: России необходимо развивать собственное производство в АПК
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые результаты такой работы можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по семенам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одна важная задача - это максимальное развитие собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Причем первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами", - сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по направлению "Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)".
Среди других ключевых задач, которые стоят перед отраслью, - обеспечение внутреннего российского рынка базовыми продуктами питания. "Такую работу мы ведем в том числе в рамках выполнения Доктрины продовольственной безопасности. Причем по некоторым группам товаров она реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей; это, в первую очередь, зерно, сахар, растительное масло, мясо, рыба, есть продвижение по целому ряду других позиций", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что в настоящее время важно, чтобы, несмотря на санкции, от которых пострадали и сельхозпроизводители, набранные темпы не снижались.