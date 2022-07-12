https://ria.ru/20220712/mishustin-1802065305.html

Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК

Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК - РИА Новости, 12.07.2022

Мишустин призвал развивать собственное производство в АПК

России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:40

2022-07-12T19:40

2022-07-12T19:40

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_0:75:2882:1696_1920x0_80_0_0_501c561483f7aefa77faf0433310a14d.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые результаты такой работы можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по семенам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна важная задача - это максимальное развитие собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Причем первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами", - сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по направлению "Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)".Среди других ключевых задач, которые стоят перед отраслью, - обеспечение внутреннего российского рынка базовыми продуктами питания. "Такую работу мы ведем в том числе в рамках выполнения Доктрины продовольственной безопасности. Причем по некоторым группам товаров она реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей; это, в первую очередь, зерно, сахар, растительное масло, мясо, рыба, есть продвижение по целому ряду других позиций", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в настоящее время важно, чтобы, несмотря на санкции, от которых пострадали и сельхозпроизводители, набранные темпы не снижались.

https://ria.ru/20220707/apk-1800973729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин