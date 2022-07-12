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Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний - РИА Новости, 12.07.2022
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Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний - РИА Новости, 12.07.2022
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний
Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:12
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экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба Министерства.Проверяющих будут интересовать "необоснованные расходы" госкорпораций. К таковым могут относиться траты, на связанные с основным видом деятельности, например, аренда дополнительных помещений, парка автомобилей премиум-класса. В документе также указаны механизмы оптимизации таких трат.
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экономика, россия
10:12 12.07.2022 (обновлено: 11:23 12.07.2022)
 
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний, включая траты на аренду помещений

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба Министерства.

"Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения", — говорится в заявлении ведомства.

Проверяющих будут интересовать "необоснованные расходы" госкорпораций. К таковым могут относиться траты, на связанные с основным видом деятельности, например, аренда дополнительных помещений, парка автомобилей премиум-класса.
В документе также указаны механизмы оптимизации таких трат.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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