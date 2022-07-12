https://ria.ru/20220712/minfin-1801868412.html
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний - РИА Новости, 12.07.2022
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний
Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:12
2022-07-12T10:12
2022-07-12T11:23
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба Министерства.Проверяющих будут интересовать "необоснованные расходы" госкорпораций. К таковым могут относиться траты, на связанные с основным видом деятельности, например, аренда дополнительных помещений, парка автомобилей премиум-класса. В документе также указаны механизмы оптимизации таких трат.
https://ria.ru/20220712/kursoobrazovanie-1801841156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a9be305323932344baecaaf05a8d444f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
10:12 12.07.2022 (обновлено: 11:23 12.07.2022)
Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний
Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний, включая траты на аренду помещений
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба Министерства.
"Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения", — говорится в заявлении ведомства.
Проверяющих будут интересовать "необоснованные расходы" госкорпораций. К таковым могут относиться траты, на связанные с основным видом деятельности, например, аренда дополнительных помещений, парка автомобилей премиум-класса.
В документе также указаны механизмы оптимизации таких трат.