https://ria.ru/20220712/minfin-1801868412.html

Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний

Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний - РИА Новости, 12.07.2022

Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний

Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:12

2022-07-12T10:12

2022-07-12T11:23

экономика

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство финансов оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба Министерства.Проверяющих будут интересовать "необоснованные расходы" госкорпораций. К таковым могут относиться траты, на связанные с основным видом деятельности, например, аренда дополнительных помещений, парка автомобилей премиум-класса. В документе также указаны механизмы оптимизации таких трат.

https://ria.ru/20220712/kursoobrazovanie-1801841156.html

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