https://ria.ru/20220712/metro-1802040921.html

Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро

Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро - РИА Новости, 12.07.2022

Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро

Движение поездов остановлено на Некрасовской линии московского метро из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:28

2022-07-12T17:28

2022-07-12T17:29

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение поездов остановлено на Некрасовской линии московского метро из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Некрасовской линии нет движения поездов от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220707/metro-1801015122.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен