https://ria.ru/20220712/metro-1802040921.html
Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро
Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро - РИА Новости, 12.07.2022
Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро
Движение поездов остановлено на Некрасовской линии московского метро из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:28
2022-07-12T17:28
2022-07-12T17:29
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение поездов остановлено на Некрасовской линии московского метро из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Некрасовской линии нет движения поездов от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220707/metro-1801015122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
17:28 12.07.2022 (обновлено: 17:29 12.07.2022)
Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метро
На Некрасовской линии мосметро нет поездов от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской"