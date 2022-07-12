https://ria.ru/20220712/menyaylo-1801942796.html

Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине

Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине - РИА Новости, 12.07.2022

Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине

Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:41

2022-07-12T14:41

2022-07-12T14:45

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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Меняйло якобы был контужен на Украине в ходе столкновения с диверсионной группой противника. В публикациях также говорилось о его госпитализации."Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала журналистам пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева.В Telegram-канале Меняйло 10 июля появилось видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации, встречает на передовой национальный осетинский праздник - День Хетага. В сообщении локация не указана.

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, ситуация в днр и лнр