https://ria.ru/20220712/menyaylo-1801942796.html
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине
Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:41
2022-07-12T14:41
2022-07-12T14:45
специальная военная операция на украине
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республика северная осетия - алания
сергей меняйло
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Меняйло якобы был контужен на Украине в ходе столкновения с диверсионной группой противника. В публикациях также говорилось о его госпитализации."Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала журналистам пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева.В Telegram-канале Меняйло 10 июля появилось видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации, встречает на передовой национальный осетинский праздник - День Хетага. В сообщении локация не указана.
https://ria.ru/20220601/oproverzhenie-1792414997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, ситуация в днр и лнр
14:41 12.07.2022 (обновлено: 14:45 12.07.2022)
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине
Пресс-служба главы Северной Осетии Меняйло опровергла информацию о его контузии на Украине