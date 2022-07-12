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Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/menyaylo-1801942796.html
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине
Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:41
2022-07-12T14:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Меняйло якобы был контужен на Украине в ходе столкновения с диверсионной группой противника. В публикациях также говорилось о его госпитализации."Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала журналистам пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева.В Telegram-канале Меняйло 10 июля появилось видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации, встречает на передовой национальный осетинский праздник - День Хетага. В сообщении локация не указана.
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украина, в мире, россия, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, ситуация в днр и лнр
14:41 12.07.2022 (обновлено: 14:45 12.07.2022)
 
Североосетинские власти опровергли информацию о контузии Меняйло на Украине

Пресс-служба главы Северной Осетии Меняйло опровергла информацию о его контузии на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Пресс-служба главы Северной Осетии не подтвердила сведения о том, что руководитель региона Сергей Меняйло был контужен на Украине.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Меняйло якобы был контужен на Украине в ходе столкновения с диверсионной группой противника. В публикациях также говорилось о его госпитализации.
"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала журналистам пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева.
В Telegram-канале Меняйло 10 июля появилось видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания", участвующего в спецоперации, встречает на передовой национальный осетинский праздник - День Хетага. В сообщении локация не указана.
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