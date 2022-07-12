https://ria.ru/20220712/manturov-1802083403.html

Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым

Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым - РИА Новости, 12.07.2022

Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:24

2022-07-12T22:24

2022-07-12T22:24

политика

денис мантуров

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на эту должность.Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал.Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность зампреда правительства, в том числе выступление кандидата, выступление председателя комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата и голосование, также сообщили в палате.

https://ria.ru/20220705/manturov-1800197235.html

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политика, денис мантуров, россия, госдума рф, вячеслав володин