Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым
Спикер Володин и руководители фракций Госдумы встретились с главой Минпромторга Мантуровым
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на эту должность.
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал.
"Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и руководителей фракций с кандидатом на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Был обсужден график его встреч во фракциях Государственной Думы и в профильном комитете по промышленности и торговле", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность зампреда правительства, в том числе выступление кандидата, выступление председателя комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата и голосование, также сообщили в палате.