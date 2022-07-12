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Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым - РИА Новости, 12.07.2022
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Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым
Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым - РИА Новости, 12.07.2022
Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:24
2022-07-12T22:24
политика
денис мантуров
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на эту должность.Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал.Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность зампреда правительства, в том числе выступление кандидата, выступление председателя комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата и голосование, также сообщили в палате.
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политика, денис мантуров, россия, госдума рф, вячеслав володин
22:24 12.07.2022
 
Володин и руководители фракций Госдумы встретились с Мантуровым

Спикер Володин и руководители фракций Госдумы встретились с главой Минпромторга Мантуровым

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на эту должность.
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал.
"Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и руководителей фракций с кандидатом на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Был обсужден график его встреч во фракциях Государственной Думы и в профильном комитете по промышленности и торговле", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность зампреда правительства, в том числе выступление кандидата, выступление председателя комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата и голосование, также сообщили в палате.
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