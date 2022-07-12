https://ria.ru/20220712/manturov-1802044133.html
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:39
2022-07-12T17:39
2022-07-12T17:39
политика
михаил мишустин
россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795706513_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_6ebd9e55bbaea5a5fbb612a8f80e87aa.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. Новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля", - говорится в сообщении.Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министр РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795706513_439:0:3168:2047_1920x0_80_0_0_1463e169b515bee28eb139b31fad7726.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера