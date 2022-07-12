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В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера - РИА Новости, 12.07.2022
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В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:39
2022-07-12T17:39
политика
михаил мишустин
россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. Новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля", - говорится в сообщении.Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министр РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
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политика, михаил мишустин, россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
17:39 12.07.2022
 
В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. Новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля", - говорится в сообщении.
Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министр РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 13:26
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"
 
ПолитикаМихаил МишустинРоссияГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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