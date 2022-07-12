https://ria.ru/20220712/manturov-1802044133.html

В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера

В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера - РИА Новости, 12.07.2022

В Госдуму внесли кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:39

2022-07-12T17:39

2022-07-12T17:39

политика

михаил мишустин

россия

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. Новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля", - говорится в сообщении.Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министр РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.

https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html

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Владимир Лаврентьев

политика, михаил мишустин, россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров