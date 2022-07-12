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"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС - РИА Новости, 12.07.2022
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"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС - РИА Новости, 12.07.2022
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:49
2022-07-12T22:23
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
еврокомиссия
европейское космическое агентство
саманта кристофоретти
олег артемьев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.В публикации он сообщил, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как подчеркнул Рогозин, это решение перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.Он добавил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов и научного оборудования снаружи российского сегмента МКС, а также их выноса в космос и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".Из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.
https://ria.ru/20220712/roskosmos-1802070555.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, еврокомиссия, европейское космическое агентство, саманта кристофоретти, олег артемьев
20:49 12.07.2022 (обновлено: 22:23 12.07.2022)
 
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС

Рогозин поручил прекратить работу с европейским манипулятором ERA на российском модуле МКС

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В публикации он сообщил, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как подчеркнул Рогозин, это решение перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.

"Готов ли он (Ашбахер. — Прим. ред.) ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же, как он, безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов? <...> А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни".

Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
генеральный директор "Роскосмоса"
Он добавил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".
Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов и научного оборудования снаружи российского сегмента МКС, а также их выноса в космос и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".
Из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.
Центр управления полетами Европейского космического агентства - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 20:14
ЕКА не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосЕврокомиссияЕвропейское космическое агентствоСаманта КристофореттиОлег Артемьев
 
 
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