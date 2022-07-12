https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС

"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС - РИА Новости, 12.07.2022

"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС

Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:49

2022-07-12T20:49

2022-07-12T22:23

космос - риа наука

дмитрий рогозин

роскосмос

еврокомиссия

европейское космическое агентство

саманта кристофоретти

олег артемьев

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.В публикации он сообщил, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как подчеркнул Рогозин, это решение перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.Он добавил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов и научного оборудования снаружи российского сегмента МКС, а также их выноса в космос и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".Из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.

https://ria.ru/20220712/roskosmos-1802070555.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, еврокомиссия, европейское космическое агентство, саманта кристофоретти, олег артемьев