20:49 12.07.2022 (обновлено: 22:23 12.07.2022)
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
Рогозин поручил прекратить работу с европейским манипулятором ERA на российском модуле МКС
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В публикации он сообщил, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как подчеркнул Рогозин, это решение перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.
"Готов ли он (Ашбахер. — Прим. ред.) ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же, как он, безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов? <...> А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни".
Он добавил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".
Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов и научного оборудования снаружи российского сегмента МКС, а также их выноса в космос и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".
Из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.