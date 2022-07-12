https://ria.ru/20220712/magadan-1801945163.html

Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник

Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022

Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник

Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:13

2022-07-12T15:13

2022-07-12T15:13

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МАГАДАН, 12 июл – РИА Новости. Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона."В целях определения наиболее опасных участков сегодня задействуется беспилотный летательный аппарат. Установленное на его борту тепловизионное оборудование помогает определять перегретые участки почв, где возможен торфяной пожар, и корректировать таким образом тактику", — пояснили в правительстве.Уточняется, что тушение пожара осложняют торфянистые почвы, глубокая лесная подстилка и сильный ветер.Лес в районе аэропорта "Магадан" начал гореть 7 июля. Пожарные несколько раз локализовали возгорание, но из-за ветра огонь распространялся снова. На данный момент выгорело около 40 гектаров леса.

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, аэропорт, новости - туризм, туризм