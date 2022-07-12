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Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник
Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:13
2022-07-12T15:13
туризм
происшествия
аэропорт
новости - туризм
туризм
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МАГАДАН, 12 июл – РИА Новости. Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона."В целях определения наиболее опасных участков сегодня задействуется беспилотный летательный аппарат. Установленное на его борту тепловизионное оборудование помогает определять перегретые участки почв, где возможен торфяной пожар, и корректировать таким образом тактику", — пояснили в правительстве.Уточняется, что тушение пожара осложняют торфянистые почвы, глубокая лесная подстилка и сильный ветер.Лес в районе аэропорта "Магадан" начал гореть 7 июля. Пожарные несколько раз локализовали возгорание, но из-за ветра огонь распространялся снова. На данный момент выгорело около 40 гектаров леса.
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происшествия, аэропорт, новости - туризм, туризм
15:13 12.07.2022
 
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник

Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Международный аэропорт Магадан
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МАГАДАН, 12 июл – РИА Новости. Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона.
"В целях определения наиболее опасных участков сегодня задействуется беспилотный летательный аппарат. Установленное на его борту тепловизионное оборудование помогает определять перегретые участки почв, где возможен торфяной пожар, и корректировать таким образом тактику", — пояснили в правительстве.
Уточняется, что тушение пожара осложняют торфянистые почвы, глубокая лесная подстилка и сильный ветер.
Лес в районе аэропорта "Магадан" начал гореть 7 июля. Пожарные несколько раз локализовали возгорание, но из-за ветра огонь распространялся снова. На данный момент выгорело около 40 гектаров леса.
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