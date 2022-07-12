https://ria.ru/20220712/magadan-1801945163.html
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник
Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:13
2022-07-12T15:13
2022-07-12T15:13
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МАГАДАН, 12 июл – РИА Новости. Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона."В целях определения наиболее опасных участков сегодня задействуется беспилотный летательный аппарат. Установленное на его борту тепловизионное оборудование помогает определять перегретые участки почв, где возможен торфяной пожар, и корректировать таким образом тактику", — пояснили в правительстве.Уточняется, что тушение пожара осложняют торфянистые почвы, глубокая лесная подстилка и сильный ветер.Лес в районе аэропорта "Магадан" начал гореть 7 июля. Пожарные несколько раз локализовали возгорание, но из-за ветра огонь распространялся снова. На данный момент выгорело около 40 гектаров леса.
https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аэропорт, новости - туризм, туризм
Для тушения пожара рядом с аэропортом Магадан привлекли беспилотник
Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан
МАГАДАН, 12 июл – РИА Новости. Спасатели начали использовать беспилотник при тушении пожара рядом с аэропортом Магадан, сообщило правительство региона.
"В целях определения наиболее опасных участков сегодня задействуется беспилотный летательный аппарат. Установленное на его борту тепловизионное оборудование помогает определять перегретые участки почв, где возможен торфяной пожар, и корректировать таким образом тактику", — пояснили в правительстве.
Уточняется, что тушение пожара осложняют торфянистые почвы, глубокая лесная подстилка и сильный ветер.
Лес в районе аэропорта "Магадан" начал гореть 7 июля. Пожарные несколько раз локализовали возгорание, но из-за ветра огонь распространялся снова. На данный момент выгорело около 40 гектаров леса.