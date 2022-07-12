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Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже

Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже - РИА Новости, 12.07.2022

Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже

Курсы евро и доллара на Мосбирже в ходе утренних торгов достигли паритета на уровне 59,3 рубля. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:25

2022-07-12T10:25

2022-07-12T11:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курсы евро и доллара на Мосбирже в ходе утренних торгов достигли паритета на уровне 59,3 рубля.Несколько раз в течение сессии американская валюта была дороже европейской — это произошло впервые за двадцать лет.К 10:45 мск. курс доллара расчетами "завтра" вырос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия