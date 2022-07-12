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Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже
Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже - РИА Новости, 12.07.2022
Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже
Курсы евро и доллара на Мосбирже в ходе утренних торгов достигли паритета на уровне 59,3 рубля. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:25
2022-07-12T10:25
2022-07-12T11:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курсы евро и доллара на Мосбирже в ходе утренних торгов достигли паритета на уровне 59,3 рубля.Несколько раз в течение сессии американская валюта была дороже европейской — это произошло впервые за двадцать лет.К 10:45 мск. курс доллара расчетами "завтра" вырос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
10:25 12.07.2022 (обновлено: 11:39 12.07.2022)
Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже
Курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже на отметке около 59,3 рубля
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курсы евро и доллара на Мосбирже в ходе утренних торгов достигли паритета на уровне 59,3 рубля.
Несколько раз в течение сессии американская валюта была дороже европейской — это произошло впервые за двадцать лет.
К 10:45 мск. курс доллара расчетами "завтра" вырос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.
На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток
" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.