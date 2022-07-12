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Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом - РИА Новости, 12.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220712/kurs-1801910053.html
Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом
Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом - РИА Новости, 12.07.2022
Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом
Курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:50
2022-07-12T13:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
доллар
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:50 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару.Ранее во вторник курсы сравнялись на Мосбирже на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — также впервые за 20 лет. На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
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экономика, евро, доллар
12:50 12.07.2022 (обновлено: 13:17 12.07.2022)
 
Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом

Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак евро на табло курса валют
Знак евро на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак евро на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:50 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару.
Ранее во вторник курсы сравнялись на Мосбирже на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — также впервые за 20 лет.
На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:58Сказано в эфире
Две причины: экономист объяснил, почему доллар стал дороже евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроДоллар
 
 
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