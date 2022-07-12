https://ria.ru/20220712/kurs-1801910053.html

Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом

Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом - РИА Новости, 12.07.2022

Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом

Курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:50

2022-07-12T12:50

2022-07-12T13:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

доллар

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:50 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару.Ранее во вторник курсы сравнялись на Мосбирже на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — также впервые за 20 лет. На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание, и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят. Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/dollar-1801894605.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евро, доллар