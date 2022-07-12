https://ria.ru/20220712/kudepsta-1801917399.html

Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия

Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия - РИА Новости, 12.07.2022

Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия

Сочинскому санаторию "Кудепста" присвоили статус памятника регионального значения, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:10

2022-07-12T14:10

2022-07-12T15:11

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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Сочинскому санаторию "Кудепста" присвоили статус памятника регионального значения, сообщила пресс-служба администрации региона."Сейчас курорт активно развивается. Важно при этом сохранить его архитектурное своеобразие. Яркой достопримечательностью города является санаторий "Кудепста". Мы включили его в реестр объектов культурного наследия, что позволит сохранить исторический облик дворцово-паркового ансамбля", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Сергея Болдина.Санаторий "Кудепста" был основан в послевоенный период для министерства вооружения СССР. Там, в частности, отдыхали руководители оборонной промышленности, конструкторы космической и ракетной техники. Архитектура здания выполнена в стиле сталинского ампира.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, новости - туризм, туризм, краснодарский край, курорт, архитектура