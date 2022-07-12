https://ria.ru/20220712/kudepsta-1801917399.html
Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия
Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия - РИА Новости, 12.07.2022
Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия
Сочинскому санаторию "Кудепста" присвоили статус памятника регионального значения, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:10
2022-07-12T14:10
2022-07-12T15:11
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Сочинскому санаторию "Кудепста" присвоили статус памятника регионального значения, сообщила пресс-служба администрации региона."Сейчас курорт активно развивается. Важно при этом сохранить его архитектурное своеобразие. Яркой достопримечательностью города является санаторий "Кудепста". Мы включили его в реестр объектов культурного наследия, что позволит сохранить исторический облик дворцово-паркового ансамбля", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Сергея Болдина.Санаторий "Кудепста" был основан в послевоенный период для министерства вооружения СССР. Там, в частности, отдыхали руководители оборонной промышленности, конструкторы космической и ракетной техники. Архитектура здания выполнена в стиле сталинского ампира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туризм, краснодарский край, курорт, архитектура
14:10 12.07.2022 (обновлено: 15:11 12.07.2022)
Санаторию "Кудепста" в Сочи присвоили статус памятника культурного наследия
Статус памятника регионального значения присвоили сочинскому санаторию "Кудепста"
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Сочинскому санаторию "Кудепста" присвоили статус памятника регионального значения, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Сейчас курорт активно развивается. Важно при этом сохранить его архитектурное своеобразие. Яркой достопримечательностью города является санаторий "Кудепста". Мы включили его в реестр объектов культурного наследия, что позволит сохранить исторический облик дворцово-паркового ансамбля", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Сергея Болдина.
Санаторий "Кудепста" был основан в послевоенный период для министерства вооружения СССР. Там, в частности, отдыхали руководители оборонной промышленности, конструкторы космической и ракетной техники.
Архитектура здания выполнена в стиле сталинского ампира.