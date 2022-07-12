https://ria.ru/20220712/krym-1801867695.html
В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий
В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 12.07.2022
В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий
Запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение социальной дистанции отменены в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:08
2022-07-12T10:08
2022-07-12T10:24
общество
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение социальной дистанции отменены в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности."Отменен ряд требований: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров; соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19; запрет на проведение массовых мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, также отменен усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.
https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, новости - туризм
10:08 12.07.2022 (обновлено: 10:24 12.07.2022)
В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий
Глава Крыма Аксенов сообщил об отмене запрета на проведение массовых мероприятий