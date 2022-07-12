https://ria.ru/20220712/krym-1801867695.html

В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий

В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 12.07.2022

В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение социальной дистанции отменены в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:08

2022-07-12T10:08

2022-07-12T10:24

общество

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение социальной дистанции отменены в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности."Отменен ряд требований: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров; соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19; запрет на проведение массовых мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, также отменен усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, новости - туризм